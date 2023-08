【即納】 渋スク　1/7五条悟フィギュア コミック/アニメ

暫くケースにて飾っていましたが

他のフィギュアと入れ替えるため出品致します。(※箱はあります。)

目立つ傷はなさそうですが

あくまで中古ということで、神経質な方や完璧を求められる方はご遠慮下さい。

(※出品は6月いっぱいを考えてるため即購入者歓迎です。)

人気タイトル...呪術廻戦

#MAPPA

#呪術廻戦五条悟1_7完成品フィギュア

#呪術廻戦

#五条悟

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

