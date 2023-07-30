【未使用品】 目黒蓮 着用モデル PUMA スノーマン snowman プーマ スウェード スニーカー

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◉目黒蓮さんが着用していたモデルになります。

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商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド プーマ 商品の状態 新品、未使用

◉PUMA ✖️ ABCMART (ABCマート)SnowMan コラボ商品 第二弾◉目黒蓮さんが着用していたモデルになります。◉PUMA ATSUZOKO/ SnowMan PUMA×ABC-MART ◉新品、未使用サイズ:23.5cmPUMA プーマ 厚底 pumaスニーカー 靴 くつSnowMan スノーマン スノ岩本照深澤辰哉 ラウール渡辺翔太向井康二阿部亮平目黒蓮宮舘涼太佐久間大介

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド プーマ 商品の状態 新品、未使用

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