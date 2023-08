【激安アウトレット!】 HP AI開発業務用パソコン ML350p ゲーミングにも！ Gen8 デスクトップ型PC

デルから発売されている業務用コンピューターをAI開発用パソコンとしていくつか改良しました

高性能ゲーミングPCにも利用できます

業務用Xeon CPUを2つも搭載しており、合計16コア32スレッドのハイスペックマシンです

元々業務機器ですので24時間連続稼働が可能です

機械学習には多大な時間がかかりますのでこの高耐久PCを強くおすすめします

これから先日発表されたGPT-4やStable Diffusion等、発展目覚ましいAIの開発に携わりたい方の投資として安く出品します

スペック

CPU: Intel Xeon E5 2690 × 2 16コア32スレッド

GPU:Radeon HD 7570

RAM:28GB

HDD: 500GB

DVD光学ドライブあり

電源ケーブルお付けします

CPUもかなりパワーがあるので、CPUを用いたAI開発などにも向いてます

メインに使用していたGPUは新型機器に流用するため取り外しておりますが、補助用のRadeonグラボを取り付けた上でお渡ししますのでその日からご利用できます

補助電源を要するGPUも取り付けられます

It is a professional computer from Dell with some modifications as a dedicated AI developper.

It can also be used as a gaming PC due to its high performance.

It's equipped with Xeon and has a total of 16 cores and 32 threads (the same as 32 single CPUs), making it a super machine.

This computer is capable of continuous operation 24 hours a day.

We are selling this at a low price for those who want to develop AI.

商品の情報 ブランド デル 商品の状態 やや傷や汚れあり

