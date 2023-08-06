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【激安アウトレット!】 HP AI開発業務用パソコン ML350p ゲーミングにも！ Gen8 デスクトップ型PC

商品の説明

デルから発売されている業務用コンピューターをAI開発用パソコンとしていくつか改良しました
★最終値引き★　HP ProDesk 400 G5　officeインストール済み
高性能ゲーミングPCにも利用できます
sony PCV-L520/BP

みーにゃ様専用ゲーミングPC
業務用Xeon CPUを2つも搭載しており、合計16コア32スレッドのハイスペックマシンです
KM様 専用

新品ゲーミングPC 13400F GTX1660 SUPER 16GB 1TB
元々業務機器ですので24時間連続稼働が可能です
自作ゲーミングPC LEGIONケース i5-8400/GTX1070Ti
機械学習には多大な時間がかかりますのでこの高耐久PCを強くおすすめします
OMEN by HP 25L GT12-0722JP

Diginnos Magnate SH i5 4570 16GB
これから先日発表されたGPT-4やStable Diffusion等、発展目覚ましいAIの開発に携わりたい方の投資として安く出品します
Mac Mini Late 2014, スクリーン、キーボード、トラックマウス。

ゲーミングpc使用期間1週間

【パソプロ認定中古】Sスペック　ゲーミングPC　GTX970　20
スペック
一体型パソコン/core i7第7世代/キーボードマウス/地デジチューナ付

【★ナイトブルー☆ハイパーWifi　ゲーミングPC】フォートナイト、Apex◎
CPU: Intel Xeon E5 2690 × 2 16コア32スレッド
BMAX ミニPC Windows11搭載 6GB+128GB SSD
GPU:Radeon HD 7570
自作冷却ゲーミングPC/Core i5-4460/16GB/1060
RAM:28GB
新品 保証あり ゲーミングPC デスクトップ 本体 動画編集 ゲーム配信 ピンク
HDD: 500GB
APPLE iMac IMAC MK442J/A 1TB
DVD光学ドライブあり
iMac デスクトップ 4K 21.5インチ

【RTX3070・i7-10700】ガレリア ゲーミングPC完動品【LED発光】
電源ケーブルお付けします
Apple MacPro 2013 10-Core

Apple iMac Retina 5K 27インチ Late 2014
CPUもかなりパワーがあるので、CPUを用いたAI開発などにも向いてます
大幅値下げ！！　HP 600G5PD SFF i58500 8G 256
メインに使用していたGPUは新型機器に流用するため取り外しておりますが、補助用のRadeonグラボを取り付けた上でお渡ししますのでその日からご利用できます
sinichi5150さん専用
補助電源を要するGPUも取り付けられます
Apple iMac 21.5inch Late2013 ME086J/A

FRONTIER BTOPC / Ryzen 5 3600 /GTX1660 S

即使用可 HP ProDesk 400 G3 メモリ8GB/SSD256GB
It is a professional computer from Dell with some modifications as a dedicated AI developper.
■ishi様専用■　DELL OPTIPLEX 5060　2台セット
It can also be used as a gaming PC due to its high performance.
HP Chromebase All-in-One Desktop　中古美品
It's equipped with Xeon and has a total of 16 cores and 32 threads (the same as 32 single CPUs), making it a super machine.
送料込み デスクトップPC 本体 i5 9400F RTX3060
This computer is capable of continuous operation 24 hours a day.
Mac Mini 2020 Apple M1メモリ16GB ストレージ512GB
We are selling this at a low price for those who want to develop AI.

高年式ゲーミング即遊べる！Corei3＆SSD/メモリ8G/GTX950

商品の情報

ブランドデル
商品の状態やや傷や汚れあり
デルから発売されている業務用コンピューターをAI開発用パソコンとしていくつか改良しました高性能ゲーミングPCにも利用できます業務用Xeon CPUを2つも搭載しており、合計16コア32スレッドのハイスペックマシンです元々業務機器ですので24時間連続稼働が可能です機械学習には多大な時間がかかりますのでこの高耐久PCを強くおすすめしますこれから先日発表されたGPT-4やStable Diffusion等、発展目覚ましいAIの開発に携わりたい方の投資として安く出品しますスペックCPU: Intel Xeon E5 2690 × 2 16コア32スレッドGPU:Radeon HD 7570RAM:28GBHDD: 500GBDVD光学ドライブあり電源ケーブルお付けしますCPUもかなりパワーがあるので、CPUを用いたAI開発などにも向いてますメインに使用していたGPUは新型機器に流用するため取り外しておりますが、補助用のRadeonグラボを取り付けた上でお渡ししますのでその日からご利用できます補助電源を要するGPUも取り付けられますIt is a professional computer from Dell with some modifications as a dedicated AI developper.It can also be used as a gaming PC due to its high performance.It's equipped with Xeon and has a total of 16 cores and 32 threads (the same as 32 single CPUs), making it a super machine.This computer is capable of continuous operation 24 hours a day.We are selling this at a low price for those who want to develop AI.

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商品の状態やや傷や汚れあり

【激安アウトレット!】 HP AI開発業務用パソコン ML350p ゲーミングにも！ Gen8 デスクトップ型PC

53分钟前

【激安アウトレット!】 HP AI開発業務用パソコン ML350p ゲーミングにも！ Gen8 デスクトップ型PC

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【激安アウトレット!】 HP AI開発業務用パソコン ML350p ゲーミングにも！ Gen8 デスクトップ型PC 【激安アウトレット!】 HP AI開発業務用パソコン ML350p ゲーミングにも！ Gen8 デスクトップ型PC

AI開発業務用パソコン HP ML350p Gen8 ゲーミングにも！ タブレット

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