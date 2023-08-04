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いラインアップ しろ様専用StreamCam C980GR グラファイト ビデオカメラ

商品の説明

StreamCam C980GR グラファイト
insta360 ONE X2

IVIS HF M32 ビデオカメラ
ロジクール　Stream Cam
ソニー　【美品】SONY HDR-PJ790V その他付属品多数

SONY DCR-VX2000 動作確認済 カメラ本体のみ
未使用品です。
SONY HDR-PJ670　ビデオカメラ　ソニー
リモートワークが増え、WEBカメラを導入しようと意気込んで買ったのですが、別なWEBカメラを会社から支給され、使用せず未使用で保管していました。。。
Panasonic HC-VX985M-W　4Kビデオカメラ

SONY DCR-VX 2000 充電器・バッテリー・箱付ジャンク
各レビューサイトでも評価が高く、配信やweb会議にオススメされています。
SONY HDR-CX270V 動作確認済

Victor・JVC GZ-E745

DJI POCKET2 本体 および各種アクセサリー
以下、ロジクールHPから引用です。
GoPro HERO10 作動不安定

Insta360 X3 新品未開封
StreamCamはフルHD 1080p解像度（60 fps）でストリームと録画を行い、動きがスムーズ

現状販売　HC-V300M Panasonic バッテリーなし

商品の情報

ブランドロジクール
商品の状態新品、未使用

ハンディーカメラ　SONY　HDR-SR11

GoPro HERO7 本体ケーブルpuluz アルミ合金保護ゲージ付バッテリ無

Panasonic HX-A1H

【 最安値 】8K対応 insta 360 pro 360度カメラ
StreamCam C980GR グラファイトロジクール　Stream Cam未使用品です。リモートワークが増え、WEBカメラを導入しようと意気込んで買ったのですが、別なWEBカメラを会社から支給され、使用せず未使用で保管していました。。。各レビューサイトでも評価が高く、配信やweb会議にオススメされています。以下、ロジクールHPから引用です。StreamCamはフルHD 1080p解像度（60 fps）でストリームと録画を行い、動きがスムーズ

商品の情報

ブランドロジクール
商品の状態新品、未使用

いラインアップ しろ様専用StreamCam C980GR グラファイト ビデオカメラ

57分钟前

いラインアップ しろ様専用StreamCam C980GR グラファイト ビデオカメラ

¥15,500 ¥11,625

(税込) 送料込み
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f897d869

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コメント (11)

f897d869
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