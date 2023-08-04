いラインアップ しろ様専用StreamCam C980GR グラファイト ビデオカメラ

StreamCam C980GR グラファイト

insta360 ONE X2



IVIS HF M32 ビデオカメラ

ロジクール Stream Cam

ソニー 【美品】SONY HDR-PJ790V その他付属品多数



SONY DCR-VX2000 動作確認済 カメラ本体のみ

未使用品です。

SONY HDR-PJ670 ビデオカメラ ソニー

リモートワークが増え、WEBカメラを導入しようと意気込んで買ったのですが、別なWEBカメラを会社から支給され、使用せず未使用で保管していました。。。

Panasonic HC-VX985M-W 4Kビデオカメラ



SONY DCR-VX 2000 充電器・バッテリー・箱付ジャンク

各レビューサイトでも評価が高く、配信やweb会議にオススメされています。

SONY HDR-CX270V 動作確認済



Victor・JVC GZ-E745



DJI POCKET2 本体 および各種アクセサリー

以下、ロジクールHPから引用です。

GoPro HERO10 作動不安定



Insta360 X3 新品未開封

StreamCamはフルHD 1080p解像度（60 fps）でストリームと録画を行い、動きがスムーズ

商品の情報 ブランド ロジクール 商品の状態 新品、未使用

StreamCam C980GR グラファイトロジクール Stream Cam未使用品です。リモートワークが増え、WEBカメラを導入しようと意気込んで買ったのですが、別なWEBカメラを会社から支給され、使用せず未使用で保管していました。。。各レビューサイトでも評価が高く、配信やweb会議にオススメされています。以下、ロジクールHPから引用です。StreamCamはフルHD 1080p解像度（60 fps）でストリームと録画を行い、動きがスムーズ

商品の情報 ブランド ロジクール 商品の状態 新品、未使用

現状販売 HC-V300M Panasonic バッテリーなしハンディーカメラ SONY HDR-SR11GoPro HERO7 本体ケーブルpuluz アルミ合金保護ゲージ付バッテリ無Panasonic HX-A1H【 最安値 】8K対応 insta 360 pro 360度カメラ