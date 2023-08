特価ブランド リーバイス　デニムジャケット　507XX 40 Gジャン/デニムジャケット

ご覧いただきありがとうございます!

2019年に大阪リーバイスストアにて

購入しました!

別のジャケットを普段着用していたので年に一度着用するかどうかで

色も画像の様に濃い状態です

自分にジャストサイズにしたかったので洗濯は3回程しました(^o^)

サイズ 肩幅約48cm 着丈約47cm

身幅約48cm 袖丈約58cm

購入時レシート希望の方は付属致しますので!

出来る限り実物に近い様に画像加工等一切していませんので(^o^)

クローゼットにてハンガーに吊って

綺麗な状態で保管していますので(^o^)

質問等 お気軽にどうぞ!

※発送は折り畳みますので宜しくお願い致します(^o^)

※すり替え等防止の為 返品対応は出来ませんので宜しくお願いします!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます!2019年に大阪リーバイスストアにて購入しました!別のジャケットを普段着用していたので年に一度着用するかどうかで色も画像の様に濃い状態です自分にジャストサイズにしたかったので洗濯は3回程しました(^o^)サイズ 肩幅約48cm 着丈約47cm身幅約48cm 袖丈約58cm購入時レシート希望の方は付属致しますので!出来る限り実物に近い様に画像加工等一切していませんので(^o^) クローゼットにてハンガーに吊って綺麗な状態で保管していますので(^o^)質問等 お気軽にどうぞ!※発送は折り畳みますので宜しくお願い致します(^o^)※すり替え等防止の為 返品対応は出来ませんので宜しくお願いします!

