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2022新入荷 ゴシッククロス ローリーロドキン ネックレストップ シルバー ペンダントトップ その他

商品の説明

ローリーロドキン ゴシッククロス ネックレストップ ペンダントトップ シルバー アクセサリー 小物
あさの様　専用出品

シャネル　ヘアバンド
ブランドLoree Rodkin ローリーロドキン
FANCY PURPLISH PINK 0.19ct RD/RT2079/GIA
商品名ネックレストップ
ピンクオパール 9.106ct ソーティング付き ルース 10月誕生石
商品番号-
天然ダイヤモンド原石　1.107ct
カラーシルバー
【極美品】GUCCI グッチ　スカーフリング　ゴールド　箱　保存袋付き
サイズ全長　4cm 　　
週末限定価格【YU-U×sAn限定アイテム】ピアス×サジェステセット
素材-
ティールブルー 鴨羽色 グランディディエライト 0.564ct ルース
付属品箱
ティファニー 9点セット まとめ売り リング ネックレス ブックマーカー GH9
ランクABランク
値段下げました　Louis Vuitton ストール
コメント金属特有のクスミ/薄キズ（小）
m様専用　カルティエ　ブレスレット用　空箱　ケース
管理番号0916-a2926o
ブラックオパール 1.928ct ソーティング付き ルース 10月誕生石
※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます

0.304ct D VS-1 3EX H&C Faint

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ろむさま 専用

SET！FANCY PURPLISH PINK 0.11ct/0.13ct MQ

FANCY BLUE 0.055ct RD/RT2084/CGL/GIA

天然 ピンクダイヤモンド 0.299ct ピンクダイヤ ルース

ネオングリーン YAG 人造 ガーネット ハートシェイプ ルース
ローリーロドキン ゴシッククロス ネックレストップ ペンダントトップ シルバー アクセサリー 小物ブランドLoree Rodkin ローリーロドキン商品名ネックレストップ商品番号-カラーシルバーサイズ全長　4cm 　　素材-付属品箱ランクABランクコメント金属特有のクスミ/薄キズ（小）管理番号0916-a2926o※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

2022新入荷 ゴシッククロス ローリーロドキン ネックレストップ シルバー ペンダントトップ その他

47分钟前

2022新入荷 ゴシッククロス ローリーロドキン ネックレストップ シルバー ペンダントトップ その他

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
7
17
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出品者

aab8362e4f7f

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本人確認済
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コメント (17)

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