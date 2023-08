ディースクエアード DSQUARED2

【size】

42

実寸

ウエスト 39 ㎝

股上 22 ㎝

股下 79 ㎝

裾幅 16 ㎝

素人採寸の為ご了承ください。

【素材】

綿 100%

【生産国】

MADE IN ITALY イタリア製

【状態】

ダメージや汚れ無い【✨美品】になります。ダメージやペンキ加工、リペア加工のデザインになります。希少なオレンジタグでおススメです。

※あくまでも中古品、素人検品及び自宅保管をご理解の上、神経質な方のご購入はご遠慮願います。(細かい傷や使用感などある場合がございます)

※撮影時の光により実物とお色が違って見える場合がございますがご了承願います。商品すり替え防止の為、返品はご遠慮ください。ご納得上ご購入よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ディースクエアード DSQUARED2希少オレンジタグ スキニーデニムスリムジーンズ ダメージ加工 クラッシュ リペア加工 ストレッチ 伸縮性 タイト 42 【size】 42実寸ウエスト 39 ㎝股上 22 ㎝股下 79 ㎝裾幅 16 ㎝素人採寸の為ご了承ください。【素材】 綿 100%【生産国】 MADE IN ITALY イタリア製【状態】ダメージや汚れ無い【✨美品】になります。ダメージやペンキ加工、リペア加工のデザインになります。希少なオレンジタグでおススメです。※あくまでも中古品、素人検品及び自宅保管をご理解の上、神経質な方のご購入はご遠慮願います。(細かい傷や使用感などある場合がございます)※撮影時の光により実物とお色が違って見える場合がございますがご了承願います。商品すり替え防止の為、返品はご遠慮ください。ご納得上ご購入よろしくお願い致します。

