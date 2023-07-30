【時間指定不可】 パク・ボゴム直筆サイン入り2Lサイズ写真…Park Bo-gum… その他

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ブロッサムエンターテインメント所属。

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生年月日： 1993年6月16日 (年齢 29歳)

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事務所： ブロッサムエンターテインメント

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ボーイフレンド…パク・ボゴム直筆サイン入り2Lサイズフォト…Park Bo-gum 新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。パク・ポゴム韓国の俳優、歌手。ブロッサムエンターテインメント所属。 生年月日： 1993年6月16日 (年齢 29歳)出生地： 韓国 ソウル モクトン身長： 182 cm事務所： ブロッサムエンターテインメント青春の記録、雲が描いた月明かり、ボーイフレンド、恋のスケッチ、その他多数出演…値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

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