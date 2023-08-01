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【全商品オープニング価格 特別価格】 遊戯王 PSA9 青眼の白龍 海馬セット　3枚　連番 シクブル シークレットレア 遊戯王

商品の説明

こちらは自身でPSA鑑定に提出したワンオーナー品になります。
遊戯王　ARS10+ 千年の盾　ウルトラシークレットレア　ウルシク　美品　PSA
専用スリーブに入れて暗所にて保管しています。
遊戯王　神炎皇ウリア　デッキ　ウリア スリーブ 装着(2重スリーブ)

白銀の城のラビュリンス　プレイマット
画像の鑑定番号の品をPSAケースに入ったままお送りいたします。
ドロール＆ロックバード プリズマ 3枚セット 美品
※写真の個体をそのままの状態での発送となりますのでご安心下さい。
遊戯王 召命の神弓 アポロウーサ 絵違い プリズマ プリシク

遊戯王 赫焉竜グランギニョル 導きの聖女クエム プリシク
他サイトでも出品しているので、早い者勝ちでおねがいします。
キスキルプリズマ ヤマサンさん専用

【非売品】ファントムダークネス　B2ポスター

E・HERO フレイム・ウィングマン　プリズマ②
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遊戯王　三幻神　オシリス　オベリスク　ラー　極美品　4セット
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遊戯王 カード 引退 まとめ売り
閃刀姫シズク　PSA
【未使用】遊戯王 デーモンの召喚　レリーフ　ウルトラレア　3枚セット
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遊戯王25周年レアリティコレクションBOXセット
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※5/13まで　初期 青眼の白龍 ウルトラレア STARTER BOX
シズク　20th PSA10
即発送 閃刀姫-シズク 20thシークレットレア　遊戯王
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遊戯王　増殖するG 25th No.0466
閃刀姫シズク 20th PSA10
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閃刀姫シズク 20シク　PSA10
遊戯王 新品未開封品 ストラクチャーデッキまとめ売り
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【新品未開封】遊戯王カードデッキビルドパックシークレットスレイヤーズ4箱セット

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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こちらは自身でPSA鑑定に提出したワンオーナー品になります。専用スリーブに入れて暗所にて保管しています。画像の鑑定番号の品をPSAケースに入ったままお送りいたします。※写真の個体をそのままの状態での発送となりますのでご安心下さい。他サイトでも出品しているので、早い者勝ちでおねがいします。【検索ワード】 シズク　PSAシズク　20th PSAシズク　20th シク　PSA閃刀姫シズク　PSA閃刀姫シズク 20th PSA閃刀姫シズク 20シク　PSAシズク　PSA10シズク　20th PSA10シズク　20th シク　PSA10閃刀姫シズク　PSA10閃刀姫シズク 20th PSA10閃刀姫シズク 20シク　PSA10ホログラム良座標青眼の白龍　psa10青眼の白龍　psaシクブル　psa10シクブル　psaシクブル海馬セット　PSA海馬セット　PSA10青眼の白龍海馬セットアルティメット海馬セットブラックマジシャンガール　psaブラックマジシャンガール　psa10ブラックマジシャンガール　ホロ　psaブラックマジシャンガール　ホロ　psa10PSA10PSAオシリス　プレイマットオシリス　デュエルフィールドオシリス　デュエルセットオシリス　20thバトルオブカオス究極竜騎士マスターオブドラゴンナイトマスドラカオスソルジャーブラックマジシャンブラマジガール BMG イグニッション イグニッションアサルト box イグニッションアサルト 万物創世龍

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【全商品オープニング価格 特別価格】 遊戯王 PSA9 青眼の白龍 海馬セット　3枚　連番 シクブル シークレットレア 遊戯王

51分钟前

【全商品オープニング価格 特別価格】 遊戯王 PSA9 青眼の白龍 海馬セット　3枚　連番 シクブル シークレットレア 遊戯王

¥28,000 ¥15,680

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9c2d9
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