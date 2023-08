1970年代チャンピオンスパークプラグのコーチジャケットです。

1970年代チャンピオンスパークプラグのコーチジャケットです。オフィシャルタグ付き。ボディ裏地が化繊ボア、袖裏地はキルティング。サイズ表記XSですが、日本のサイズだとMくらいかと思います。着丈72.5cm/身幅50cm/袖丈(脇~袖先)50cm。着用感のほとんどない非常に綺麗な状態です。表地は綺麗で、裏地のボアもフサフサです。状態は年代を考えると抜群に良いかと思います。○背中に線傷と針で刺したような穴が2箇所ほどあり(ほとんど目立たないかと思います)○袖裏のキルティング生地に所々色抜けのような跡あり季節感···冬

