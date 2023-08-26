値段が激安 【THE NORTH FACE/ザ ノース フェイス】ダウン コート b036 ダウンジャケット

ブランド：THE NORTH FACE（ザ ノース フェイス）

【US規格】ノースフェイス ダウンジャケット ブラック 700 レディースM相当



【超軽量】ノースフェイス ８００ サミットシリーズ ＢＬＵＥ ＹＥＬＬＯＷ Ｓ

サイズ：L

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実寸：肩幅43cm 着丈99cm 身幅47cm 袖丈65cm

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カラー：ブルー

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状態：古着故、通常の古着程度の使用感はあります。普段古着を着られる方でしたら、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

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なお、長期保存によるシワ（折れ目）があります。

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550フィルのダウンジャケットになります。

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パーカー部分の取り外しは可能です。

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フロント、バックのロゴ刺繍で何にでも合わせやすく幅広いコーディネートが可能です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド：THE NORTH FACE（ザ ノース フェイス）サイズ：L実寸：肩幅43cm 着丈99cm 身幅47cm 袖丈65cmカラー：ブルー状態：古着故、通常の古着程度の使用感はあります。普段古着を着られる方でしたら、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。なお、長期保存によるシワ（折れ目）があります。ザ ノース フェイスの ダウン ロング コート フーディ レディース になります。550フィルのダウンジャケットになります。パーカー部分の取り外しは可能です。フロント、バックのロゴ刺繍で何にでも合わせやすく幅広いコーディネートが可能です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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