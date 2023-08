【正規取扱店】 ス様専用　ヘアビューロン3D Plus ストレート　ヘアアイロン ヘアアイロン

LUMIELINA

数年前に美容院にて購入しました!(正規品です)

一年ほど使用していました。(毎日ではありません)

●付属品は写真通りです

※保証書はありません

やや傷、変色ありますが

問題なく使用できます!

動作確認済みです

HBRST3D-G-JP

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

