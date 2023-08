【メール便不可】 ロンハーマン　sz ワンピース　S ロングワンピース

一昨年買って2.3回着ました エスニック風ワンピース。

首回りがかわいいです。

カラー...ピンク

柄・デザイン...花柄

袖丈...長袖

季節感...春, 夏, 秋, 冬 アウターインナー次第でオールシーズンコーデされてる方が多いです

お値段交渉をして、購入頂けないことが多くて困っています。

ご購入が決まっている際に、お値段交渉お願い致します

ご希望をお聞かせくださいませ、大体間くらいか、こちらが負担する形くらいまではなるべく歩み寄っているつもりです(^-^)

自己紹介ご覧くださいませ。

付属品の有無や、カラーの見えかたの違い等々、画像にあるものがすべてなので、本来はこれがついている等気になれば御質問ください。ご購入後のお申し付けは受け付けません。

神経質でなく、中古品に細かくなくご理解のあるかたのみで、宜しくお願い致します。

ペットがいたりタバコをすったり、また不衛生な保管はしておりません。

以前、中古でこちらで買ったお洋服に見落としで、破れやシミがありましたが、私はケチをつける気持ちはありません。正規の価格ではないし、ショップで買った訳ではないし、お互いがプロの店員ではないので、仕方ないと思っています。そういった価値観の持ち主ですので、感覚の合う方のみお取引願います。発送方法も簡易包装でコンパクトにたたみ、リサイクルであるショップ紙袋など使っています。ご理解ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

