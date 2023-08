スーパーセール期間限定 フォクシー　ワンピース　最終価格！ ロングワンピース

お値下げ不可です。

お値下げ不可です。フォクシーニューヨークのお品物新作です!43471 DRESS "LYRICAL"クリーニング済みカラー···ブルーグレー柄・デザイン···無地袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋、冬¥77,00043471 DRESS "LYRICAL"2023年新作6月に購入しました。オンラインで完売です。ハンガーなしハンガーをご希望の方はプラス600円でおつけいたします。コンパクトに発送致します。紙タグ付き数回着用後クリーニングに出しております。気持ち良くお召しいただけます。これから夏に向けてオッシャブルでご自宅で洗えますのですごい便利です。ストレスフリーでしわにならないので、ご旅行にも便利です。淡いブルーなお色で、グレーな感じはないです。FOXEY NEW YORK 定番のティアードドレスをアップデートしたノースリーブドレスです。身頃はすっきりとシンプルに、ウエストラインからギャザーを寄せて裾に向かってたっぷりとフレアを出しています。スカート部分に入っている段のデザインが脚長効果に。もっちりしたお素材です。商品詳細FOXEY NEW YORK品番:43471素材:アセテートBLEND(表地:アセテート65%・ポリエステル35% 裏地:ポリエステル100%)サイズ:38カラー:ブルーグレーMADE IN JAPANWASHABLE数回着用していますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。

