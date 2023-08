【質問の前にお読みください】

■新品、未使用

(付属品)

■永久保証書

■専用箱

■ブラックチタンコーティング

■右側面にシリアルナンバー入り

■色が濃く滑らかなブラックチタンを全面にコーティングしたボディに、エヴァのお転婆娘 アスカがデザインされたZIPPOです。

エヴァファンにはたまらないデザインです。

■Zippoはアメリカ(USA)のオイルライター有名ブランドです。

■オイルを入れるだけで すぐにお使い頂けます。zippoオイル、ライター用オイルはコンビニやスーパーにも置いています。

100円ショップにもおいてあるライター専用オイルでもご使用可能ですので、手軽に入手可能です。

■ラッピング無料です。

※購入しましたら、取引コメントでお知らせください

■ボトムはランダムになります。

(その他)

※シリアルナンバーがある商品もナンバーはランダムになります。

※革、天然石、シェルを使用している商品は柄が個々により多少変わります。

■発送は必ず追跡番号がついた発送方法でお送りしますので、御安心ください。

できる限りのご要望にお応え致しますので、ご希望の発送方法があれば、必ず購入前にご相談ください。

購入後の変更はシステム上、できない場合がありますので予めご了承ください。

※発送方法の変更により、送料無料分以上になった場合はその分のご負担をお願い致します。

■全て最低限の検品をした上で発送しております。

■神経質な方、極度に状態を拘る方はトラブル防止のため購入を控えて下さい。

zippo☆エヴァンゲリオン☆限定☆新劇場版☆アスカ☆ジッポ ライター

心当たりのある方は、直接目で見て購入できる所での購入をオススメ致します。

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 新品、未使用

