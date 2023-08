◆ご覧頂き、誠にありがとうございます◆

22AW ネオンサイン Straight denim slacks Wool



美品 約5万 DIESEL ジョグ ジーンズ Jogg Jeans デニム

MCM JEANS エムシージーンズno74

リーバイス501 先染め ブラック usa 80s w32

特徴

1080様専用リーバイス501XX1933モデル米国製33501デッドストック

生地他タグ参考にしてください。

完売品☆LIBERAIDERS リベレイダース サルエルデニム

色柄コン系柄

LEVI'S 501XX

Gパンです。

DOLCE &GABBANA 14CLASSIC ドルチェ&ガッバーナ

新品の時よりは全体の薄ハゲは有ります

美品寅壱デニム セットアップ 作業着 ストレッチ人気8940 インディゴ

使用時

BBC icecream デニム ランニングドッグ

長く穿いてませんてません、入れ物に保管のままでした。

LEVI'S リーバイス 501 ジーンズ デニムパンツ ブラック 黒 W36

思い

2020 D-Viker SP6 straight jeans

出来れば大切に来て頂ける方にと思います。

2023 OLD PARK/BAGGY JEANS 【S】

古いのは全て処分し綺麗目のパンツが誰か良い方と出会いがあればと思いす。

POLAR SKATE CO. Big Boy Jeans デニムパンツ



COMOLI コモリ 2022AW 5Pデニム

販売の理由

天心屋様 専用

パンツは穿けないぐらい沢山有りますあります、少しずつ出したいと思っています。

LEVIS VINTAGE CLOTHING 501XX 1933モデル米国製

表記サイズ73

リーライダース ブーツカットパンツ レザー仕様

ウエスト35㎝×2

levis リーバイス lvc 世界限定501本 bunkhouse

ヒップ幅54㎝×2

LEVI’S 501xx usa ダメージ グランジ クラッシュ デニム パンツ

渡り幅26㎝

ダブルアールエル

総丈101㎝

comoli ベルテッドデニムパンツ サイズ2 ブラックエクリュ

股下78㎝

NEIGHBORHOOD SAVAGE . UTILITY/C-PT

股上23㎝

DSQUARED2 ダメージ加工 ジーンズ デニム サイズ50 バイカー L

裾幅17.5㎝

リーバイス 517 ブーツカットデニムパンツ Levi’s

*私素人が採寸致しました少しの間違いはあると思いますよろしくお願いいたします。

エヴィスジーンズ

*写真写りの悪い部分は有ります、宜しくお願いいたします。

Back Channel ブラックコーデュロイパンツ

*見逃しの汚れ傷あまりないと思いますが、古い物とお考え下さい。

DSQUARED2 ディースクエアード SKATER JEAN 42



【極上】Levi's "501 66前期" 濃紺 w34 イエロー混合

*目立つ汚れは有りませんが 薄汚れは有ると思います宜しくお願いいたします。

USNAVY デニムセーラーパンツ オフセットベルトループ 青耳 ステンシル



未使用品 C+ シープス デニムパンツ

※発送は出来るだけコンパクトにしての発送になりますので宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エムシーエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◆ご覧頂き、誠にありがとうございます◆MCM JEANS エムシージーンズno74特徴生地他タグ参考にしてください。色柄コン系柄Gパンです。新品の時よりは全体の薄ハゲは有ります使用時長く穿いてませんてません、入れ物に保管のままでした。思い出来れば大切に来て頂ける方にと思います。古いのは全て処分し綺麗目のパンツが誰か良い方と出会いがあればと思いす。販売の理由パンツは穿けないぐらい沢山有りますあります、少しずつ出したいと思っています。表記サイズ73ウエスト35㎝×2ヒップ幅54㎝×2渡り幅26㎝総丈101㎝股下78㎝股上23㎝裾幅17.5㎝*私素人が採寸致しました少しの間違いはあると思いますよろしくお願いいたします。*写真写りの悪い部分は有ります、宜しくお願いいたします。*見逃しの汚れ傷あまりないと思いますが、古い物とお考え下さい。*目立つ汚れは有りませんが 薄汚れは有ると思います宜しくお願いいたします。※発送は出来るだけコンパクトにしての発送になりますので宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エムシーエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

送料無料 バンソン ジーンズ SP-B-26 34インチ ドクロ スカル メンズsacai デニムパンツDenim Tears x Stussy x Levi’s デニムパンツ W33JOE McCOY'S ジョーマッコイ デニムパンツ size"32"Safari掲載junhashimoto×EDWINストレッチリブデニムパンツSブラック 木村拓哉 ヒステリックグラマー hysteric glamour00s リーバイス 517 フレアパンツ 古着 70s 菅田将暉 684 646JUNYA WATANABE x Levis デニムパンツGL jeans ペインターパンツ ジーンズ サイズ30ジュンヤワタナベマン デニム