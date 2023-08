●241Co.

●股部分破れ無し。

裾部分加工以外に関しての破れはありません。

全体随所に入ったリペア加工、ダメージ加工がかなりカッコイイデニムになっています。

RonHerman ロンハーマンでも販売されていたデニムになります。

↓↓カテゴリー毎の出品商品はコチラから!

#HARU23メンズパンツ

●サイズ 4

ウエスト43センチ

股上25.5センチ

股下78センチ

ワタリ28センチ

裾幅15.5センチ

素人寸法の為多少の誤差はご了承下さい。

●中古品の個人保管品になりますので

あまりにも潔癖過ぎる方はご遠慮下さい。

検品はしておりますが見落とし等あるかもしれません。

きちんと画像より判断して頂きご購入お願い致します。

値段交渉ありましたらコメントよりご連絡下さい。

極力ご相談に乗れればいいですが

大幅な値段交渉にはご相談になれない場合が

ありますのでご了承下さい。

よろしくお願い致します。

岡山デニム 倉敷デニム

などお好きな方にも^ ^

0039

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

