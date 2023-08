多少はお値段調整させていただきます。

①梅若ー能面百姿 平凡社

定価 18,000円

著者 梅若紀彰

発行所 株式会社平凡社

ページ数:204頁

梅若家秘蔵の能面のなかから、重文指定の面など100点を選び、制作年代・作者・使用される曲目のほか、エピソードをまじえて鑑賞のポイントを解説する。面はすべて原色・実寸。舞姿の能面が美しい。

②井伊家伝来ー能面百姿 平凡社

定価 18,000円

編者 増田正造

発行所 株式会社平凡社

ページ数:187頁

井伊家所蔵231面より109面を厳選し、オールカラー図版で原寸大収録。重要面は面裏を併載し、解説は金春流宗家金春信高が、専門的考察に能楽師としての視点を加えて執筆しています。

個人長期所蔵のものですが、暗所で風通しが良いところに保管していたため状態はいいです。

②のほうのみ画像7枚目にあるよう、1ページだけマーカー跡があります。

あとはカラー写真なども色褪せなどなく非常に綺麗な状態です。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

