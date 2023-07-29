【2022秋冬新作】 アンナ様　ご専用⭐︎ マークバイジェイコブズ　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

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新品 未使用 正規品 BAO BAO ISSEY MIYAKE

荷物はあまり入りませんが、持つだけでコーディネートがランクアップする可愛さです！

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横18.5

本革 ショルダーバッグ ヌメ革 紫選べるカラー 生成りナチュラル イタリアン

縦10.5

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奥行き6

未使用 LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン ショルダーストラップ100



アウトドア×ミュベール コラボショルダーバッグ

カラー···ベージュ

商品の情報 ブランド マークバイマークジェイコブス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

使用感もあまりなく、綺麗な状態だと個人的には思います。神経質なかたはご遠慮ください。荷物はあまり入りませんが、持つだけでコーディネートがランクアップする可愛さです！横18.5縦10.5奥行き6カラー···ベージュ

商品の情報 ブランド マークバイマークジェイコブス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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