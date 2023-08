※65,000円→49,000円 値下げしました

期間限定で42,000円に値下げいたします!

【MONCLER】

モンクレール レディース 女性用 ロング ダウンジャケット ブラック サイズ 1

8年ほど前に伊勢丹で購入したモンクレール正規品です。

仕事上必要で購入しましたが、着用回数は7~8回程度。その後サイズが合わなくなったこともあり、ほとんど着ることなく自宅にて保管していました。昨年クリーニング後未着用ににつき、状態は良いと思います。

着てみるとウエストシェイプされたスリムな女性らしいラインで、ダウンジャケットなのにすっきりと着ることができます。

腕に"MONCLER" パッチワークはなく、ジッパー金具のみ。"いかにもモンクレール"感なく、着こなしやすいデザインです。

ただし、わかりやすいモンクレールのデザインがお好みの方には向かないかもしれません。

※クリーニング後、未着用

※ジッパーで取り外し可能なフード付

※ジッパーポケットあり

▼商品名

MONCLER モンクレール レディース ロング ダウンジャケット サイズ1

▼詳細

サイズ… 1 (日本サイズ9相当、細め)

カラー··· ブラック

着 丈… ロングレングス

フード··· フードあり(取外し可能)

その他… ジップアップ、ジップポケット付

▼素材

表地 … ポリエステル 100%

外地 ... ナイロン 100%

中綿 … ダ ウ ン 90%

フェザー 10%

▼実寸

着丈… 約86cm

肩幅… 約43cm

身幅… 約45cm

※外寸(素人による採寸につき、多少の誤差はご容赦下さい)

購入から時間は経っていますが、着用回数が少ないのでの状態はかなり良いと思われます。

しかし、素人による自宅保管&中古品ということをご理解いただいた上でご検討をお願いいたします。

※写真のハンガーを付けて、不織布に包んだ上で、圧縮してお送りします。

※高額な商品につき、すり替え防止のため返品、キャンセルはお断りさせていただきます。ご了承ください。

※即購入歓迎!

#MONCLER #モンクレール #ダウンジャケット #レディース #女性用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

