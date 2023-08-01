新しいブランド DAVIDSON ✨美品✨J&M リップスティック レザー スタッズ シルバー ショルダーバッグ

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値下げ【CHANEL】スポーツライン 2wayショルダーバッグ



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--基本情報--

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○ブランド

ZARA リアルレザー ショルダーバッグ ブラウン 本革 ファブリック付き

J&M DAVIDSON

CHANEL マトラッセ ショルダーバッグ ゴールドチェーン

ジェイアンドエムデヴィゥドソン

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吉田カバン ポーターガール グラン ヘルメットバッグ S

○サイズ

☆美品☆kate spade ☆マザーズバッグorトラベルバッグ

横幅:約16cm

アニヤハインドマーチ ラフィア カーカークロスボディ ショルダーバッグ

高さ:約11cm

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マチ:約6cm

【新品】コーチ ピロー マディソン ショルダーバッグ



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○素材

【美品】GUCCI グッチ キャンバス レザー ショルダーバッグ ベージュ

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○カラー

明日削除再出品予定 COACH ペニー 日本未発売 ショルダーバッグ

シルバー ブラック

SAZABYサザビー ワンショルダーバック



セリーヌ バッグ ヴィンテージ サークル 金具 ショルダー 2WAY ブラック

○ポイント

新品未使用 ✨PRADA✨ プラダ ノベルティ ショルダーバッグ

ショルダーバッグ 肩掛け 斜めがけ チェーンショルダー チェーン スタッズ ポシェット チェーンストラップ 激レア 大人気モデル 完売品

LANVIN en Bleu / ランバンオンブルー バレンヌ ショルダーバッグ



極美品✨激レア フルラ ショルダーバッグ レザー グレージュ レディース

○付属品

2023新作 String bag TOGA × PORTER

ショルダーストラップ チェーンストラップ ミニカード

【POKO様専用】



PRADA(プラダ) ナイロン ショルダーバッグ ブラック TN911

○商品の状態

HERMES エルメス 【極上品】 エールライン キャンバス ポシェット バッグ

使用に伴う小傷やスレがございます(。ᵕᴗᵕ。)大きなダメージはございませんが、念の為お写真より状態をご参照いただきご検討くださいませ✩.*˚

新品未使用/ショルダーバッグ/ハンドバッグ/スネーク柄/牛革/白×黒

ストラップ、チェーンやチャックの状態も良好です(*^^*)

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まだまだ長く上品にご愛用いただけるお品となっております^ - ^

FENDI フェンディ ズッキーノ マンマバケット ショルダーバッグ ブラウン



【極美品】ロエベ LOEWE ハンモック バッグ 2023年購入

○梱包方法

サルヴァトーレフェラガモ チェーン ショルダーバッグ ヴァラ 金具 ゴールド

プチプチでお包みし

美品 グッチ シマ アクセサリーポーチ チェーン レザー 赤 ワンショルダー

ダンボールに入れて発送しております！

2022-2023新作VivienneLisa ショルダーバッグ 未使用品



イヴサンローラン ショルダーバッグ ベージュ

丁寧な梱包を心がけておりますので安心してご購入いただけましたら幸いです♡

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コーチショルダーバッグ（再値下げ）

◯購入先

トリーバーチ エレノア スモール コンバーチブル ショルダーバッグ

大手ブランド買取店にて購入致しました。

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全ての商品は真贋済みの正規品でございますのでご安心くださいませ(。ᵕᴗᵕ。)

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美品 PINKO ピンコ 本革チェーンショルダーバッグ ふかふかキルティング

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TOD'S Dキューブ 2wayバッグ トッズ 傷あり

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必ず購入前にコメントで「フォロー中」とお伝え下さい^ ^

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商品の情報 ブランド ジェイアンドエムデヴィッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある中から当shopをご覧いただきありがとうございます(^-^)/*・*:.。..♡*.。.:*・即購入大歓迎*・*:.。..♡*.。.:*・--基本情報--○ブランドJ&M DAVIDSONジェイアンドエムデヴィゥドソン○サイズ横幅:約16cm高さ:約11cmマチ:約6cm○素材レザー 本革○カラーシルバー ブラック○ポイント ショルダーバッグ 肩掛け 斜めがけ チェーンショルダー チェーン スタッズ ポシェット チェーンストラップ 激レア 大人気モデル 完売品○付属品ショルダーストラップ チェーンストラップ ミニカード ○商品の状態使用に伴う小傷やスレがございます(。ᵕᴗᵕ。)大きなダメージはございませんが、念の為お写真より状態をご参照いただきご検討くださいませ✩.*˚ストラップ、チェーンやチャックの状態も良好です(*^^*)まだまだ長く上品にご愛用いただけるお品となっております^ - ^○梱包方法プチプチでお包みしダンボールに入れて発送しております！丁寧な梱包を心がけておりますので安心してご購入いただけましたら幸いです♡◯購入先大手ブランド買取店にて購入致しました。全ての商品は真贋済みの正規品でございますのでご安心くださいませ(。ᵕᴗᵕ。)こちらで他の商品もご覧いただけます✩.*˚↓#Ystoreバッグのカタログ*。♡*: *・全商品フォロー割適応*..♡*.。.:*・必ず購入前にコメントで「フォロー中」とお伝え下さい^ ^フォロワー様限定でお値引き致します♡220809Y609766313

商品の情報 ブランド ジェイアンドエムデヴィッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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