BlackDiamond

トレイルランナー、ジョー・グラントとのコラボレーションにより誕生したブラックダイヤモンド最軽量のランニング用ポール。

折りたたみの機能を省略し、軽さを最優先したフィックスレングスタイプ。

ポール中程に水平持ちのバランスポイントを示すアルミリングを装備。

先端部分は新たに設計され、スウィングバランスの向上に貢献。

Zポールスノーバスケットを装着できます。

サイズ 110cm

カラー ブルーxブラック

新品未使用

超軽量、ペアで182gのトレッキングポールです。

トレラン、ウルトラライトハイカー、ULキャンパーにもおすすめです。

ギアの軽量化を目指すミニマリストに。

トレッキングポールの適正長さは、ご自身の身長x0.63が基本です。

例えば身長170cmの方は、170x0.63=107.1なので、110cm程です。

175cmの方ですと、175x0.63=110.25cmになります。

※為替相場等により、海外製品の値上げが進んでいます。

欲しい方はお早めに。

・1ペア182g(110cm)の超軽量ランニング用ポール

・軽く丈夫なフォームグリップ

・水平に持つバランスポイントを示すアルミリング

・フィックスレングスタイプ(固定長モデル)

山と道

アンドワンダー

アークテリクス

atelierbluebottle

アトリエブルーボトル

アクシーズクイン

brown by 2-tacs BAA

エンライトイクイップメント

Gossamer gearゴッサマーギア

ハーフトラックプロダクツ

HOUDINIフーディニ

ハイパーライトマウンテンギア

Jindaiji Mountain Works

ヒルビリーポット

Locus

ムーンライトギア

ウルトラライト

ニューベンファイバー

DCF

マウンテンローレルデザイン

Nrucヌルク

パランテ

センチデザイン

シックスムーンデザイン

ソラチタニムギア

Zpacks

ハイテイルデザインズ

キャンプ

アウトドア

登山

商品の情報 ブランド ブラックダイヤモンド 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ブラックダイヤモンド 商品の状態 新品、未使用

