MANY WAY SUSPENDER SKIRT

シルバー

定価22000

サイズM

試着のみ

タグ付き

実物写真3枚追加しました。

サイトより引用

こちらの商品はシルバーはご予約商品です

撥水生地を使用したワークスカート。

米軍のオーバーパンツのディティールを取り入れたスカート。

後ろ側にタックを入れたり、左右にフェイクポケットを付けたりと細かなデザインにこだわりました。

裾を絞ってもご着用もいただけるので、シルエットの変化を楽しむことも。

ゆとりのあるサイズ設定で幅広い方にご着用いただけます。

サスペンダーが2種類付いているので、お好みのスタイリングでご着用ください。

一着で存在感があり、こなれ感を演出してくれるアイテムです◎

---------------------------------

透け感:なし

裏地:あり(スリット上まで)

伸縮性:なし

光沢感:【ブラック】ややあり 【シルバー】あり

生地の厚さ:普通

---------------------------------

Mサイズ)

ウエスト:72~80cm

ヒップ:47~51cm

着丈:108cm

サスペンダー(全長):43cm(調節可能)

サイズガイド

着用モデル身長

165cm

素材:スカート

(表地)レーヨン 綿 ポリエステル 金属繊維

(裏地)ポリエステル97% ポリウレタン3%

サスペンダー

(本体)レーヨン 綿 ポリエステル 金属繊維

(合成皮革部分)合成皮革

カラー···シルバー

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

