一番の ● 【20面ダイス　ギルドマーク】24個　サイコロ　マジック　MTG マジック：ザ・ギャザリング

● 【20面ダイス ギルドマーク】24個 サイコロ マジック MTG

ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社(Wizards of the Coast LLC)、WotCの公式ダイスのセットです。

20面ダイス(スピンダウン・ライフカウンター)

d20 Spin Down Life Counter Dice

ラヴニカ/Ravnicaの10のギルド/Guildの、

ボロス軍/Boros Legion

ラクドス教団/The Cult of Rakdos

アゾリウス評議会/The Azorius Senate(白青)

ディミーア家/House Dimir(青黒)

ラクドス教団/The Cult of Rakdos(黒赤)

グルール一族/The Gruul Clans(赤緑)

セレズニア議事会/The Selesnya Conclave(緑白)

ボロス軍/Boros Legion(赤白)

シミック連合/The Simic Combine(緑青)

のマークの入ったダイスになります。

オルゾフ組/The Orzhov Syndicate(白黒)

イゼット団/The Izzet(青赤)

ゴルガリ団/The Golgari(黒緑)

の3種はございません。

◆発送方法

普通郵便

#マジックザギャザリング

#マジック:ザ・ギャザリング

#MTG

#Magic: The Gathering

#統率者

#EDH

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

