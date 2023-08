○アイテム

○サイズ

40サイズ L相当

肩幅 40cm

身幅 53.5cm

袖丈 69cm

着丈 92.5cm

重量 1075g

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷汚れのない美品で、まだまだ気持ちよくご使用いただけます◎

○カラー

ブラック 黒

※お使いのモニター環境によっては色の見え方が実物とは異なる場合がございます。

○素材

表地 ポリエステル100%

中わた ダウン90% フェザー10%

ボア (基布)アクリル55% ポリエステル45%

(パイル)アクリル100%

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ボールジィ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

