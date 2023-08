商品名 2003年発売 ナイキ ダンク ロー プロ エスビー ブラック デビル ブレッド '03 Nike Dunk Low Pro Sb Black Devil Bred Black True Red Skateboarding レアモデル 完売品 304292-061

カラー ブラック/トゥルーレッド

状態 全体的に使用感、および履き口に少々ダメージ、またはアウトソールの踵部分に少々減りのある箱なしのユーズド品ですので、見落とし等があるかもしれませんが、その点を御考慮いただきました上で、御検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます

サイズ US9 27cm

送料 無料

発送方法 ゆうゆうメルカリ便

値段交渉 および 値下げ 不可

即購入可能ですが、何か気になる点がありましたら、必ずコメント欄にて、御質問をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 やや傷や汚れあり

