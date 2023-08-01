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新入荷 ティファニー　TIFFANY　スタッキングバンドリング　7.5号　ヴィンテージ リング

商品の説明

確実本物正規品です♪
TIFFANY&CO. SQUARE 0.35カラット希少IF
写真は全て実物です♪
美品 MIKIMOTO ミキモトK14 リング パール 約12号 K14YG

磨き済Tiffany&Co. ティファニーシルバー925クロコダイル柄リング指輪
TIFFANY　エルサペレッティ　オールドティファニー
美品　k18 k10 YGオーロラグラン 2個セット

ラピスラズリ　ハンドメイド　オリジナル　シルバーリング
ピンクサファイヤがワンポイントになっているリングです。
高級 ダイヤモンド0.324ct pt950 リング【ケース付き】

【バラ売り可】THE Kiss 指輪 リング
日本サイズ 　7.5号　(実寸7.8号)
セリーヌ　ダブルノットリング 13号

【指輪】リング パステル 翡翠 ヒスイ シンプル 綺麗 15号 アクセサリー
状態は、全体的には綺麗な印象です。個人的感覚では美品。
バルティックアンバーリング＊琥珀＊スクエア＊一点もの＊16号〜＊フリーサイズ

エルメス シェーヌダンクル アンシェネ リング 55
付属品は、ありません。
グッチ　GUCCI　リング(GG/ハート/ラインストーン/マーキス/ゴールド)

ララボヒンク リング アッシュペーフランス
送料込は、ネコポス、です♪
Tiffany ティファニー　T ダイヤモンドワイヤーリング
基本的に当日発送しています♪※
ミキモト ダイヤモンド 0.40ct リング Pt950.

k18 トパーズ　原石　リング
※17時までに確認できた場合。また、絶対ではありません。
K18 YG 俄 唐花 ダイヤモンド リング 0.49ct NIWAKA
・質問する前、購入する前、必ずプロフ読んでください。
TRIFARI ヴィンテージ リング
・値下げ交渉前提価格ではありません。
デマントイドガーネット 0.52ct ダイヤモンド 0.07ct リング 大粒
・購入前のコメントは不要です。
即購入OK!美品 K18 ダイヤモンド デザイン リング 指輪
・極稀に売り切れの時がありますがご了承ください。
Pt900　天然ダイヤモンドハーフエタニティリング　D0.50ct　プラチナ

GUCCI リング　指輪　11号
他にもお探しの方はこちらから検索(^^)/
旧ポイズンリング ゴールド
#testament7
プラチナ９００サファイア☆ダイヤ☆ファッション指輪☆ＵＳＥＤ品☆中古品
#testament7ティファニー

プラチナ　タンザナイトリング

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

逸品　Pt900 大粒 高級　オパール ダイヤモンド リング 10.31ct

K18 蛇モチーフ　リング　WG 6号

Ahkah ピンキーリング　美品

専用です^_^ 超豪華　翡翠　リング【10.45ct D1.28ct】

アーカー K18 ダイヤモンド リング 13号
確実本物正規品です♪写真は全て実物です♪TIFFANY　エルサペレッティ　オールドティファニーピンクサファイヤがワンポイントになっているリングです。日本サイズ 　7.5号　(実寸7.8号)状態は、全体的には綺麗な印象です。個人的感覚では美品。付属品は、ありません。送料込は、ネコポス、です♪基本的に当日発送しています♪※※17時までに確認できた場合。また、絶対ではありません。・質問する前、購入する前、必ずプロフ読んでください。・値下げ交渉前提価格ではありません。・購入前のコメントは不要です。・極稀に売り切れの時がありますがご了承ください。他にもお探しの方はこちらから検索(^^)/#testament7#testament7ティファニー

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新入荷 ティファニー　TIFFANY　スタッキングバンドリング　7.5号　ヴィンテージ リング

42分钟前

新入荷 ティファニー　TIFFANY　スタッキングバンドリング　7.5号　ヴィンテージ リング

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Tiffany & Co. - ティファニー TIFFANY スタッキングバンドリング 7.5

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