【新作入荷!!】 SHAPES】コルアシェイプス 【KORUA STEALTH 150 板 ボード

パウダーが楽しめるカービングボードを探してる方はKORUAが良い板だと思います。

2年前に購入し、2つのシーズン使用しました。一部小さな傷はありますがソールは比較的綺麗な状態です。

写真に載せたように中古品ですので傷や汚れは少しあります。テールの先に少し凸凹のところがありますが滑る時に問題ないです。

ゲレンデとバックカントリーのどちらでもご利用頂ける楽しいパウダーボードです。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 145cm-150cm未満 商品の状態 やや傷や汚れあり

