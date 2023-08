【送料無料キャンペーン?】 PENTAX SMC PENTAX-DA ★ 50-135mm F2.8 ED レンズ(ズーム)

数多くある商品の中から、

ジャンク レンズ2本

私の商品をご覧いただき

ありがとうございます。

万が一、下記内容以外の

不具合があった場合でも、

ご返品対応いたしますので、

安心してご購入ください。

(商品名)

■ 商品説明

◎キズ無し、使用感無しのほぼ新品の状態です。

◎メーカー保証が2023年9月3日まであります。

◎付属品完備しており、どれも使用感の無い良い状態です。

■ 外観コンディション

経年使用のスレキズすら無いとても綺麗な状態です。

全体的にきれいな状態をキープしております。

撮影にダメージとなる、あたりやへこみはございません。

マウントきれいです。

すぐ撮影にお使い頂けるきれいな状態です。

■ 光学コンディション

チリホコリ無くきれいです。

キズ無く、カビもございません。

くもり無くきれいな状態です。

バルサム切れございません。

表面コーティング劣化無し。

ストレスなく撮影にお使いただける綺麗な状態です。

■ 動作チェック

異音など気になる不具合はございません。

各操作ボタンもスムーズに稼働しております。

カメラ専門店で動作確認済みの美品です。

■ 付属する商品

レンズ本体

純正前後レンズ

純正レンズフード

保証書(2023年9月3日までメーカー保証あり)

取扱説明書

純正レンズフード

元箱

付属品完備しております。

写真にございますもの以上となります。

■発送

ご入金確認後、48時間以内

(日曜を除く)

佐川便 にて発送いたします。

アルコール消毒をいたしまして

ごみの入らないよう

厳重な梱包を心がけております。

● 返品サービス

実際に見て触って撮ってみて、

万が一商品がお気に召さない場合は、

返品していただくことができます。

商品到着後3日以内で対応させていただきます。

※ 商品到着時と同じ状態になることが条件です。

※ キズを付けられた場合は対象外です。

※ 返品時の送料及び手数料、

返金振込手数料がかかります。

お探しだった方は,この機会に是非ご購入ください。

#コンフォートカメラ

#カメラ女子

#フィルムカメラ

#pentax

#0213021420400

マウント...ペンタックスKマウント系

商品の情報 商品のサイズ ペンタックスKマウント ブランド ペンタックス 商品の状態 未使用に近い

