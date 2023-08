■インパクトあるオオカミロゴデザイン

■XLのビッグサイズ

⭕️商品情報

✔️ブランド

CHALLENGER / チャレンジャー

✔️カラー/デザイン

ホワイト 白

狼 ウルフ ビッグロゴ

✔️サイズ

【XLサイズ】

平置き採寸

肩幅 50cm

身幅 54cm

着丈 71cm

袖丈 22cm

ゆき丈 38cm

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✔️素材

コットン

✔️商品説明

ウルフデザインのロゴプリントTシャツ。

フロントはワンポイント、バックはビッグロゴでデザイン。

一枚で様になる夏にもってこいのアイテム。

✔️状態

目立ったダメージなく良好なコンディションになります。

⭕️注意事項

✔️中古品にご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いいたします。

✔️あくまで古着の為、微小な傷、汚れなど気にする方、神経質な方はご遠慮ください。

⭕️発送期間

✔️補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

⭕️ショップ説明

当店では、ナイキ、 アディダス 、ステューシー 等、 スポーツMIX に合わせやすい商品から、ハイブランド、ヴィンテージなど様々な商品を取り揃えております!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャレンジャー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

