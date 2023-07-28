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最新作売れ筋が満載 スペイン 1878年 25ペセタ金貨 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

商品の説明

世界最大鑑定会社PCGSとNGCいずれ1社でAU53の鑑定品。
オーストリア アメリカ 50周年アポロ11号 月面着陸　銀貨2枚セット
KM673、量目は8.06g、品位90.0%金
1976年 カナダ モントリオールオリンピック 記念コイン　銀貨 鍵付きケース
発行枚数は5,190,000枚です。
ジョージ６世 1943年 オーストラリア 1 ペニー銅貨

大正1円硬貨(本物確認済み)
分類···金貨
超レア物　サラワク旧紙幣　5ドル　1929年
タイプ···プルーフ硬貨
ラージペニー　1941
26年以上のベテランコインコレクターですので100%本物コインしか出品しません。
ウナとライオン　PCGS PR６９ＤCAM ２OZ セントヘレナ

【純銀】【岡本太郎】札幌オリンピック記念メダル
●検索用
記念銀メダル
金銀貨幣 Silver Gold 純金 純銀 プルーフ アンティークコイン 記念硬貨 記念貨幣 記念コイン 外貨 外国銭 外国古銭

【PCGS鑑定済】中国硬貨　光緒元寶等　中華民国硬貨　2枚纏め出品　大変お得

商品の情報

商品の状態未使用に近い

ohagimochi様専用　　　2023年オーストラリアコアラ 1oz 純銀貨
世界最大鑑定会社PCGSとNGCいずれ1社でAU53の鑑定品。KM673、量目は8.06g、品位90.0%金発行枚数は5,190,000枚です。分類···金貨タイプ···プルーフ硬貨26年以上のベテランコインコレクターですので100%本物コインしか出品しません。●検索用金銀貨幣 Silver Gold 純金 純銀 プルーフ アンティークコイン 記念硬貨 記念貨幣 記念コイン 外貨 外国銭 外国古銭

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最新作売れ筋が満載 スペイン 1878年 25ペセタ金貨 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

22分钟前

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¥80,988 ¥42,924

(税込) 送料込み
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2fe13

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コメント (4)

2fe13
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変革のパワーを授ける・願望成就 スペイン 1878年 25ペセタ金貨 | www

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JCC | ジャパンコインキャビネット / スペイン 1877DE M 25ペセタ 金貨

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スペイン 1878年 25ペセタ金貨 | www.hellohq.io

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