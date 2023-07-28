最新作売れ筋が満載 スペイン 1878年 25ペセタ金貨 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

世界最大鑑定会社PCGSとNGCいずれ1社でAU53の鑑定品。
オーストリア アメリカ 50周年アポロ11号 月面着陸 銀貨2枚セット
KM673、量目は8.06g、品位90.0%金
1976年 カナダ モントリオールオリンピック 記念コイン 銀貨 鍵付きケース
発行枚数は5,190,000枚です。
ジョージ６世 1943年 オーストラリア 1 ペニー銅貨
大正1円硬貨(本物確認済み)
分類···金貨
超レア物 サラワク旧紙幣 5ドル 1929年
タイプ···プルーフ硬貨
ラージペニー 1941
26年以上のベテランコインコレクターですので100%本物コインしか出品しません。
ウナとライオン PCGS PR６９ＤCAM ２OZ セントヘレナ
【純銀】【岡本太郎】札幌オリンピック記念メダル
●検索用
記念銀メダル
金銀貨幣 Silver Gold 純金 純銀 プルーフ アンティークコイン 記念硬貨 記念貨幣 記念コイン 外貨 外国銭 外国古銭
【PCGS鑑定済】中国硬貨 光緒元寶等 中華民国硬貨 2枚纏め出品 大変お得
ohagimochi様専用 2023年オーストラリアコアラ 1oz 純銀貨
世界最大鑑定会社PCGSとNGCいずれ1社でAU53の鑑定品。KM673、量目は8.06g、品位90.0%金発行枚数は5,190,000枚です。分類···金貨タイプ···プルーフ硬貨26年以上のベテランコインコレクターですので100%本物コインしか出品しません。●検索用金銀貨幣 Silver Gold 純金 純銀 プルーフ アンティークコイン 記念硬貨 記念貨幣 記念コイン 外貨 外国銭 外国古銭