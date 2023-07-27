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(税込) Maison MM6 Margiela トートバッグ BAG BERLIN トートバッグ

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YOOXで購入し、2回使用しました。
「はるみるん様専用お色見本」ポケットいっぱいトートバッグ

ルイヴィトン ルーピングGM モノグラム M51145
目立つものではありませんが、正面に薄い汚れがあります(画像3枚目)
マリークワント　トートバッグ　新品　アイボリー　マリクワ　ベージュ　オフホワイト

ゆう様専用！！！！
折り畳んで、宅急便コンパクトで発送致します。
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商品の状態目立った傷や汚れなし

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YOOXで購入し、2回使用しました。目立つものではありませんが、正面に薄い汚れがあります(画像3枚目)折り畳んで、宅急便コンパクトで発送致します。H：約49cm×W：約41cmS54WC0058 P0668 T1003エムエムシックスベルリンメゾンマルジェラ

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32分钟前

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