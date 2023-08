数多くある商品の中から、

こちらの商品をご覧いただきありがとうございます。

迅速丁寧、心を込めてお取引をさせて頂きます。

今回、紹介させていただく商品はこちらでございます。

Canon EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS STM

■ 外観コンディション

通常使用によるスレ・キズもわずかで

とても綺麗な状態を保っております。

ラバー部の白化やベトつきもありません。

■ 光学コンディション

チリ、ホコリの混入もわずかで

スッキリとクリアーな光学です。

カビやクモリ、バルサム切れは見られません。

■ 動作チェック

AF、MFともに動作問題ありません。

ズームリング、各スイッチ類の

動きもスムーズです。

万が一、記載のない不具合があった場合

返品対応させていただきますので

安心してお求めください。

■ 附属品

・レンズ本体

・フロントキャップ(純正)

・リアキャップ(TAMRON製)

・レンズフード(EW-73B)

■ 発送方法、返品等について

プロフィールにてご確認ください。

他にも出品しております!

ぜひこちらもご覧ください。

#じゃすみんカメラ ← クリック

#キャノン

#CANON

#一眼レフ

#レンズ

#ズームレンズ

#C0838-290310268

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

