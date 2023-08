人気特価激安 magnolia様専用【新品】NIKE エアフォース１’07 ホワイト/ブラック スニーカー

新品・未試着・黒タグ付き・箱入り✨

即購入OKです。

24時間以内に発送いたします。

値引き交渉もタイミングが合えば検討します!

以下、商品の説明です。

ーーーーーーーーーーーーーー

メンズ 27.0cm

新品未使用タグ付き箱あり

(初期傷等お気になさる方はご了承ください)

靴の梱包箱の中にプチプチ入れて輸送傷を防ぎます

靴の梱包箱を雨除けの袋で包んで発送します

すり替え防止の為、返品返金は不可です

[洗練された伝説のスタイル。]

ナイキ エア フォース 1 '07は、人気のバスケットボールシューズのオリジナルモデルに新たなテイストを加えた一足。

張りのあるレザー、大胆なカラー、適度な光沢によって個性が際立つデザインです。

•ブランド : ナイキ

•商品名 : AIR FORCE 1 ’07

•カラー : WHITE/BLACK(白/黒)

•素材(甲) : 天然皮革/合成皮革/合成繊維

•性別 : メンズ

•サイズ : 27.0cm

☆国内正規品(本物保証)

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

