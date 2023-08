ご覧いただきありがとうございます。

プロフィールにお願い事を記載しています。

コメント・ご購入頂く際は事前に

プロフィールのご一読をお願い致します。

▽アイテム

AMACA

Athena New Yorkのコラボのお品です。

前身頃の刺繍はアシーナの【Amelia】のレースモチーフを基にオリジナル刺繍されており、とても上品です♩

生地は、リネンライクの、微光沢とシャリ感のある生地で涼やかです。

くびれのないストレートなラインで、体のラインを拾いにくいリラックスシルエットです*

▽購入価格(定価)

47,300円

▽サイズ

表記サイズ 40

着丈約 101

脇下身幅平置き 約51

▽素材

10枚目にてご確認くださいませ。

▽ディテール

裏地なし

▽状態

1-2度の着用です。目立つ汚れやダメージはなく綺麗です◎汗ジミもありません。

元々スカートタイプのペチコートが付属されておりましたがこちらは欠品です。

▽発送

ゆうパケットポスト

よろしくお願いいたします*

ご覧いただきありがとうございます。※※※※※※※※※プロフィールにお願い事を記載しています。コメント・ご購入頂く際は事前にプロフィールのご一読をお願い致します。※※※※※※※※※▽アイテムAMACAAthena New Yorkのコラボのお品です。前身頃の刺繍はアシーナの【Amelia】のレースモチーフを基にオリジナル刺繍されており、とても上品です♩生地は、リネンライクの、微光沢とシャリ感のある生地で涼やかです。くびれのないストレートなラインで、体のラインを拾いにくいリラックスシルエットです*▽購入価格(定価)47,300円▽サイズ表記サイズ 40着丈約 101脇下身幅平置き 約51▽素材10枚目にてご確認くださいませ。▽ディテール裏地なし▽状態1-2度の着用です。目立つ汚れやダメージはなく綺麗です◎汗ジミもありません。元々スカートタイプのペチコートが付属されておりましたがこちらは欠品です。▽発送ゆうパケットポストよろしくお願いいたします*---------------------------------------------------------アシーナニューヨーク エンブロイダリー Liberty マッキントッシュ リバティ セレモニーワンピース ダーマコレクション トゥモローランド TOCCA Chesty ランバンオンブルー グレースコンチネンタル ANAYI 23区 ADORE セルフォード

