\\\ 本日7/1(土)限定お値下げ価格///

Ameri vintage レイヤードニットワンピ ブラック

このSALEを機に1着いかがでしょうか。

3月下旬に購入し、友人の結婚式で着用しました。

クリーニング済みです。

汚れほつれ等はございません。

■etoll. エトル

■定価 : ¥19,800

■サイズ : S

〈ワンピース〉

着丈 : 123cm

身幅 : 41.5cm

ウエスト : 36.5cm

〈トップス〉

着丈 : 32cm

肩幅 : 38.5cm

身幅 : 51.5cm

袖丈 : 59cm

■カラー : ダークブラウン

■ポイント

セット使いでもドレス単品でも着用可能

・ブラウスは前後2way

・着回し優秀力抜群の many way セットアップ

・可愛らしさを引き立てるリボンデザイン

・ラウンドネックでスッキリとした印象

肩紐部分はアジャスターでの調整が可能で、お好みの丈感で着用できます。

小さく畳んで発送する予定です。

保管上、梱包での出来たシワはご容赦下さい。

即購入OKです!

【匿名配送】

#SALE #セール

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エトル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

