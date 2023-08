●はじめに

ご覧頂き、ありがとうございます☺️

お手数ですが、プロフィールもご確認お願いします。

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています‼️

ナイキ・チャンピオン・ステューシー・ノースフェイス・カーハート・アディダス

#古着屋★FOIL★

#古着屋★FOIL★

●出品している商品は、全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います。

○ブランド

ステューシー STUSSY

○特徴

美品

刺繍ロゴ

アーチワッフルロゴ

裏起毛

ビッグサイズ

ビッグシルエット

○サイズ

サイズ表記

XL

サイズ詳細(㎝)

平置き採寸

・肩幅57

・身幅66

・袖丈73

・着丈75

※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。

○カラー

ホワイトグレー 白灰色 ホワイト 白 レッド 赤

○素材

コットン 綿 80% ポリエステル 20% / 裏起毛

○状態

美品

●クリーニングなどで状態のケアはしておりますが、あくまで古着ということをご理解の上、ご注文よろしくお願いします。

●値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前にお気軽にお尋ね下さい。

●発送

ご入金確認後、即日〜1日以内に匿名配送。

●最後に

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。皆様に、古着の面白さを知って頂けましたら幸いです。

#古着屋★FOIL★

22211042N

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 未使用に近い

●はじめにご覧頂き、ありがとうございます☺️お手数ですが、プロフィールもご確認お願いします。他にも人気ブランドの古着を多数出品しています‼️ナイキ・チャンピオン・ステューシー・ノースフェイス・カーハート・アディダス ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋★FOIL★●出品している商品は、全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います。○ブランドステューシー STUSSY○特徴美品刺繍ロゴアーチワッフルロゴ裏起毛ビッグサイズビッグシルエット○サイズサイズ表記XLサイズ詳細(㎝)平置き採寸・肩幅57・身幅66・袖丈73・着丈75※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。○カラーホワイトグレー 白灰色 ホワイト 白 レッド 赤○素材コットン 綿 80% ポリエステル 20% / 裏起毛○状態美品●クリーニングなどで状態のケアはしておりますが、あくまで古着ということをご理解の上、ご注文よろしくお願いします。●値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前にお気軽にお尋ね下さい。●発送ご入金確認後、即日〜1日以内に匿名配送。●最後に他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。皆様に、古着の面白さを知って頂けましたら幸いです。#古着屋★FOIL★22211042N

