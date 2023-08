made in euro 90s vintage collarless linen jacket

希少なヨーロッパ製。

雰囲気ある素材感の良いノーカラーリネンジャケット。

ベージュカラーのパイピングがさりげなくオシャレ◎

ユニセックスでご着用頂けます。

★詳細

カラー:生成りベージュ寄り

サイズ:実寸M程

着丈:72cm

肩幅:46cm

身幅:55cm

袖丈:60.5cm

★素材

コットン:45%

レーヨン:33%

リネン:22%

★状態

目立つ傷汚れ無く状態良好。

No.440

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

