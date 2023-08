123LO220602-05

商品詳細

・ブランド

【BRUNELLO CUCINELLI】

・ディテール

【ハイネック ドロップショルダー 両サイドスナップボタン付きポケット】

大手リユースショップにて購入

・サイズ

【S】

平置き実寸:【着丈 約89㎝ 身幅 約45㎝ 肩幅 約60㎝ 袖丈 約12.5㎝】

・状態

【目立ったキズやよごれなし】

写真で状態をご確認くださいませ。

・色/柄

【ダークグレー】チャコール系

・素材

【ウール100% 部分 シルク96% ポリウレタン4%】

・ポイント

【なめらかな着心地と上品な艶感のあるブルネロクチネリのワンピース。

ワイドめなハイネックと裾に進むにつれ絞られていくようなステッチワーク、ドロップショルダーデザインが秀逸。

ハイネックを立てたり寝かせたりと、お顔まわりの印象をコントロール可能。

サイドにはスナップボタン付きポケットがあるため便利◎

シンプルさの中に凝ったディテールと説得力抜群の素材感でラグジュアリー&エレガントを演出できるおすすめな逸品です!】

・発送

【ゆうパック80】

お支払いから24時間以内の発送を心掛けますが、仕事の都合上、土日祝と金曜、祝前日13時以降お支払い分の発送は対応できかねます。ご了承ください。

お急ぎの方はお手数ですが、必ず入札前に質問へお急ぎの旨をお伝え願います。

良品を厳選して出品しておりますが、USEDという事をご理解いただき、多少のシミやダメージ、匂い等はご了承下さい。

基本的に気になる箇所は、写真や説明文に載せてありますのでご安心下さい。

※撮影機材 iPhone7

※トルソー、シューツリー、シャツ、ネクタイ等は撮影用の為、付属いたしません。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

123LO220602-05商品詳細・ブランド【BRUNELLO CUCINELLI】・ディテール【ハイネック ドロップショルダー 両サイドスナップボタン付きポケット】大手リユースショップにて購入・サイズ【S】平置き実寸:【着丈 約89㎝ 身幅 約45㎝ 肩幅 約60㎝ 袖丈 約12.5㎝】・状態【目立ったキズやよごれなし】写真で状態をご確認くださいませ。・色/柄【ダークグレー】チャコール系・素材【ウール100% 部分 シルク96% ポリウレタン4%】・ポイント【なめらかな着心地と上品な艶感のあるブルネロクチネリのワンピース。ワイドめなハイネックと裾に進むにつれ絞られていくようなステッチワーク、ドロップショルダーデザインが秀逸。ハイネックを立てたり寝かせたりと、お顔まわりの印象をコントロール可能。サイドにはスナップボタン付きポケットがあるため便利◎シンプルさの中に凝ったディテールと説得力抜群の素材感でラグジュアリー&エレガントを演出できるおすすめな逸品です!】・発送【ゆうパック80】お支払いから24時間以内の発送を心掛けますが、仕事の都合上、土日祝と金曜、祝前日13時以降お支払い分の発送は対応できかねます。ご了承ください。お急ぎの方はお手数ですが、必ず入札前に質問へお急ぎの旨をお伝え願います。良品を厳選して出品しておりますが、USEDという事をご理解いただき、多少のシミやダメージ、匂い等はご了承下さい。基本的に気になる箇所は、写真や説明文に載せてありますのでご安心下さい。※撮影機材 iPhone7※トルソー、シューツリー、シャツ、ネクタイ等は撮影用の為、付属いたしません。

