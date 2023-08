ブリーフィング、ビームスプラス別注3wayです。

現在の市場では本コラボ商品はほとんどがエアフォースブルーですが、こちらは現行レンジャーグリーンに近いグリーン系、モスグリーンとカーキを合わせたような絶妙なクラシックミリタリーカラーです。

すでに廃盤カラーであり今では入手が極めて困難となります。

金具の色はげ、一部に汚れ(取り外しできるポケットに小さい赤インク跡など)、ハンドルなどに使用感はありますが、ボディは丈夫で破れや目立つ傷などは特に見当たらず、全体的には綺麗な部類に入ると思います。

ショルダーベルト付き(クッションパッド付属なし)

当方セカンドオーナーです。当方が購入してからは一度しか使用していません。

趣向が変わって他のブランドのバッグを購入したので、出品します。

サイズ

幅 約43.5/高さ 約33.5/マチ 約12.5

商品説明

BRIEFINGのBEAMS PLUS別注シリーズの名作3WAYバッグです。

素材はバリスティックナイロン、付属もミルスペック(軍用規格)をクリアしたものを使用しています。通常の手持ち+ショルダーでの2WAY仕様にプラスして、バックパック用ストラップ(収納可能)を採用することでシンプルでありながらも高機能な仕上がり。背負う、肩に掛ける、手で持つというバッグを使用する際の3つの基本スタイルを兼ね備えています。

別注ポイントとして、バッグ前面左側のポケットに、取り外し可能なパーツを付属。また、全てのポケットが大きく口が開く為、収納にも優れています。

ビジネスからカジュアルシーンまで幅広く活用出来るユースフルなバッグです。

商品の情報 ブランド ブリーフィング 商品の状態 やや傷や汚れあり

