J's by a-double の足袋靴Tasselです。

caminando 紐靴

もうお店では完売している様です。

mah. 専用 24cm

凄く気に入ったのですが、サイズがちょっとキツいので出品します。

ルイヴィトン スリッパ

普段22.5の方がちょうどいいかもです。

【週末お値下げ中】ステラマッカートニー エリス 白



【新品未使用】アディダスゴルフ ゴルフシューズ 24.0 アディクロスレトロ

試着程度で家で保管しておりました。

あつ様専用

好きな方に履いて頂ければと思います。

J's by a-double 足袋靴



アグ

アッパーの革は牛革

ダンスコ プロフェッショナル サンダル 40 並行輸入品

中の革は豚革

トリッペン★FRINGE-WAW ストラップシューズ★36 GRT-SM

ソールはレザーソールに踵と前の部分にVibramソールを貼って滑り止めが付いております。

ナイキ ズームX ヴェイパーフライNEXT% 24cm



caminando 紐靴

56,100円で購入しました。

mah. 専用 24cm



ルイヴィトン スリッパ

カラー···ブラック

【週末お値下げ中】ステラマッカートニー エリス 白

素材···本革

【新品未使用】アディダスゴルフ ゴルフシューズ 24.0 アディクロスレトロ



あつ様専用

tabi

J's by a-double 足袋靴

足袋靴

アグ

mm6

ダンスコ プロフェッショナル サンダル 40 並行輸入品

メゾンマルジェラ

トリッペン★FRINGE-WAW ストラップシューズ★36 GRT-SM

マルジェラ

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm 商品の状態 新品、未使用

J's by a-double の足袋靴Tasselです。もうお店では完売している様です。凄く気に入ったのですが、サイズがちょっとキツいので出品します。普段22.5の方がちょうどいいかもです。試着程度で家で保管しておりました。好きな方に履いて頂ければと思います。アッパーの革は牛革中の革は豚革ソールはレザーソールに踵と前の部分にVibramソールを貼って滑り止めが付いております。56,100円で購入しました。カラー···ブラック素材···本革tabi足袋靴mm6メゾンマルジェラマルジェラ

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm 商品の状態 新品、未使用

ナイキ ズームX ヴェイパーフライNEXT% 24cmcaminando 紐靴mah. 専用 24cmルイヴィトン スリッパ【週末お値下げ中】ステラマッカートニー エリス 白【新品未使用】アディダスゴルフ ゴルフシューズ 24.0 アディクロスレトロ