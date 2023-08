人気定番 イNEW BALANCE 27cm SNEAKER MRL996EM スニーカー

【商品名】ニューバランス MRL996EM スニーカー スエード 27cmになります。

【商品説明】

1989年に発売された「996」を可能な限り再現したCM996です。

ニューバランスの「STANDARD」として降臨し、お子様と一緒に家族みんなで着たい「YV996」「IZ996」です。

ヒールの安定感とインソールのクッション性と安定性を実感できるニューバランスの履き心地があります。

【サイズ】

27cm

【品番】

MRL996EM

【状態】

両方の履き口に傷みがございます。

⭐︎フォロー割引⭐︎

フォローしていただけましたら商品の値段に応じてお値引きさせていただきます。

●2,000円以上→200円引き

●5,000円以上→300円引き

●7,000円以上→400円引き

●10,000円以上→500円引き

同サイズをお求めの方へ★

↓↓↓

#SSS_27

その他色んなスニーカーも揃えております。

AIR FORCE1(エアーフォースワン)AIRJORDAN(エアジョーダン)やAIR MAX(エアマックス)、LOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)などたくさんございます。

CONVERSE(コンバース)new balance(ニューバランス)やPUMA(プーマ)そしてReebok(リーボック)!!などなどトレンド商品もございます。

王道のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカタイガーなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボなどの限定品、レアなものまで充実です!

メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのかわいい厚底。

ウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のおしゃれシューズから、スポーツではランニングやジョギングだったりジム、フィットネス、バッシュなどいろいろなところでお使いいただけます。

カラーは青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や白や黒!サイズも様々!

管理番号 #L06093 イ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 傷や汚れあり

