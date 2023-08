売れ筋アイテムラン 【世界4枚限定‼︎】PSA9 シリアルナンバー入 カード topps 大谷翔平 その他

沢山の商品の中からこちらを

ご覧いただきありがとうございます。

【PSA9 パープルパラレル 鑑定済】

【シリアルナンバー入り】

大谷 翔平 野球 MLB

Topps Now 限定販売 メジャーリーグカード #1010

2021 Topps now

「MLB・ヒストリック・アチーブメント・アウォード(コミッショナー特別表彰)」

選手間投票でMVPを取ったり、大活躍された選手に贈られる特別な賞です。

その時の記念のtopps now カードです。

アメリカで24時間限定販売されたカードになります。

現在は販売してない、かなり貴重なカードになります。

WBCでもMVPを受賞され今後更に価値が上がって行くと思われます。

パープルパラレル、シリアルナンバー入り

PSA9は2023.5月時点で世界に4枚しか存在しない貴重なカードになります。

(PSA10は現在存在しません。現時点でPSA9が最高評価)

コレクションにいかがでしょうか。

#muuune

コメント無し即購入もOK

早い者勝ちになります。

コンビニお支払いの方は、購入後すぐに、お支払い日時をお教えていただけると幸いです。

自宅保管になりますので

神経質な方はご遠慮下さい。

よろしくお願いします。

エンゼルス

エンジェルス

ロサンゼルスエンゼルス

直筆 サイン 以外

ユニフォーム

トレーディングカード トレカ

ルーキー カード

topps now

記念 限定 美品 新人王

送料無料

ベースボール コレクション

ベーブルース

MVP MLB BGS PSA 鑑定

WBC 優勝 MVP

侍ジャパン JAPAN

シリーズ···トレカその他

ボックス パック シングル···シングル

シリーズ···トレカその他

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

