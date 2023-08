タトラス TATRAS マウンテンパーカー MTK18S4124

ネイビー

サイズ 02

定価 7万円程度

一度短時間のみ着用後、クローゼット保管していた

美品です。汚れや破れ、ボタンに傷などもほぼ見当たりません。

表地 ポリエステル 100%

裏地 ポリエステル 100%

色も落ち着いたネイビーでカジュアルになりすぎず、

公私共にお使いいただけるのでとてもおすすめです。

自宅保管をご理解いただける方に。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タトラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

