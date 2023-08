◆YUKI TORII ユキ トリイ ブラックフォーマル 高級喪服礼服 スカートスーツになります。

他にも多数出品中です!

→ #コメント無し即購入歓迎!shop喪服L 一覧はこちらです。

◆ブランド説明◆

ユキトリイは、日本が世界に誇る高級ファッションブランドです。美しいシルエットやデザインが魅力的で、大人のフォーマルスタイルをエレガントに仕上げております。

◆色 ブラック 黒

◆素材

表面 毛100%

裏面 キュプラ100%

◆サイズ 9号 M 38

※大き目の作りなので、11号 L 40号 位が丁度良いかもしれません。詳しくは実寸を参照ください。

【ジャケット】

肩幅 39㎝

身幅 49㎝

ウエスト 43㎝

袖丈 52㎝ (折り返しできないタイプです。)

着丈 58.5㎝

【スカート】

ウエスト 35cm

ヒップ49㎝

総丈 83cm

スリット30㎝

3.4回の使用の為、美品です。

定価相場10万程

しっかりとしたお仕立ての日本製です。細やかな柄が織りこまれた、ジャガード生地です。ジャケットは年齢を選ばないショールカラー。フロントをくるみボタン2つで留め柔らかな印象です。ロング丈のタイトなスカートは、後ろ裾に深めのスリット。スリット部分は生地が2重になっており、足の露出を控えながら足捌きを軽やかにします。右側の腰には実用的なポケットがあります。縦の線を強調したデザインで、すらりとしたシルエットになります。女性らしくエレガントな装いになります。

大きいサイズ

フォーマルスーツ

セレモニースーツ

入園式

卒園式

入学式

卒業式

お宮参り

初節句

七五三

ビジネススーツ

レディース

セットアップ

冠婚葬祭

結婚式

お受験スーツ

お盆

お墓参り

葬儀参列

お葬式

漆黒

15050806

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ユキトリイ 商品の状態 未使用に近い

◆YUKI TORII ユキ トリイ ブラックフォーマル 高級喪服礼服 スカートスーツになります。他にも多数出品中です!→ #コメント無し即購入歓迎!shop喪服L 一覧はこちらです。◆ブランド説明◆ ユキトリイは、日本が世界に誇る高級ファッションブランドです。美しいシルエットやデザインが魅力的で、大人のフォーマルスタイルをエレガントに仕上げております。◆色 ブラック 黒◆素材 表面 毛100% 裏面 キュプラ100%◆サイズ 9号 M 38 ※大き目の作りなので、11号 L 40号 位が丁度良いかもしれません。詳しくは実寸を参照ください。 【ジャケット】 肩幅 39㎝ 身幅 49㎝ ウエスト 43㎝ 袖丈 52㎝ (折り返しできないタイプです。) 着丈 58.5㎝ 【スカート】 ウエスト 35cmヒップ49㎝ 総丈 83cmスリット30㎝ 3.4回の使用の為、美品です。定価相場10万程しっかりとしたお仕立ての日本製です。細やかな柄が織りこまれた、ジャガード生地です。ジャケットは年齢を選ばないショールカラー。フロントをくるみボタン2つで留め柔らかな印象です。ロング丈のタイトなスカートは、後ろ裾に深めのスリット。スリット部分は生地が2重になっており、足の露出を控えながら足捌きを軽やかにします。右側の腰には実用的なポケットがあります。縦の線を強調したデザインで、すらりとしたシルエットになります。女性らしくエレガントな装いになります。大きいサイズフォーマルスーツ セレモニースーツ 入園式 卒園式 入学式 卒業式 お宮参り 初節句 七五三 ビジネススーツ レディース セットアップ 冠婚葬祭 結婚式お受験スーツ お盆 お墓参り 葬儀参列 お葬式 漆黒15050806

