*アイテム

センソユニコ JNBY

麻 ノースリーブ ワンピース

*サイズ

(サイズをご確認下さい↓)

肩38 前後長さが違います。写真4参照

袖

身幅43

着丈 93

平置き実寸。着画はお断りしています。

*状態

S 新品・タグ付き

A 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。

B 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。

C 特有の USED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思います。

D 状態が悪く使用感の強いお品となっております。

E ジャンク品、難あり品

*小物はアイテムに含まれません

*カラー

*素材

*中古品であることを了承の上ご購入をお願い致します。

*大手リサイクルショップで購入しました。

*配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

*

商品の情報 商品のサイズ L ブランド センソユニコ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド センソユニコ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

