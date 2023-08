アンドワンダーとadidas TERREX(アディダス テレックス)とのコラボレーションアイテムです。

リサイクル素材を一部使用した、伸縮性に優れたウーブンパンツ。

たくさんのポケットが付いたルーズフィットパンツだから、必要な物すべてを楽に持ち運べる。

自然界とのつながりを感じさせる、リフレクタープリントがアクセント。

・ルーズフィット

・フロントジップフライ / ボタン付き

・リサイクルナイロン90% / ポリウレタン10%(平織り)

・サイドポケット

・バックポケット

・サイドにジップ付き携帯電話用ポケット

・ウエストを調節できるドローコード付き

・リフレクタープリント

パンツ丈···フルレングス

ウエストゴム入り64cm

股下70cm

わたり28cm

裾幅14.5cm

ストレッチ性が高くてハイキングなどにも最適です。

使用回数は少なく綺麗ですが中古品ですのでご理解のある方のご購入をよろしくお願い致します。

発送は小さく畳んで梱包させていただきます。ご了承お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド アンドワンダー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

