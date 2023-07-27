本物 振袖 7点セット【大きいサイズ】 振袖

令和5年1月の成人式で1度だけ使用した物です。

振袖 7点セット【大きいサイズ】

着用後着物屋さんにてクリーニング済みです。

値下げ交渉ＯＫ！お振袖 訪問着 西陣織 袋帯 正絹 Ｓ０２３

今後着る予定がないので出品します

1921★細やか華やか薔薇の駒刺繍★振袖セット★卒業式★袴姿にも★

★着画は171cm普通体型です

208y51★華やか！ ラメ袋帯 六通 流水に桜楓文★美品 成人式 結婚式

高身長で振袖を探している方は是非！

［6649］振袖 成人式 晴れ着 蝶文様 紗綾形 ぼかし染 正絹 着物 袷



振袖 着物 袷 赤色地 金彩加工 松竹梅 地紋 裄64.5 Ｍ 中古 sn778

【セット内容】

美品 成人式 振袖フルセット 正絹 赤の古典柄にラインストーンが煌びやかな振袖

・振袖

◆極上ふりおぼろ染め、絞り、名門十日町『滝泰』新作オーダー振袖

・帯

成人式やお祝い着に 正絹 振袖 着◆グリーン系◆物【中古】ｈ2547

・帯締め

着物 振袖フルセット 振袖 牡丹 成人式 卒業式

・帯揚げ

正絹 振袖フルセット 身丈169裄69 成人式 金駒刺繍 美品 7点セット

・重ね衿

振袖 豪華 ラメ刺繍 金彩加工 銀通し 身丈 170cm 撥水加工済

・半衿

【美おり】新品 袋帯 振袖用 金黒系 西陣 大光織物 七宝 古典

・長襦袢

高級振袖 成人式



志古貴✨しごき✨大人用✨単品

※商品の質問がある方はコメントお願いします

【ClassicStyle】★★正絹桶絞り振袖と袋帯セット★★

※値下げ交渉可能

ブランド振袖 仮絵羽 ストーン 銀通し 紋意匠 正絹 未仕立て品 八掛付き

※即購入可能

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

令和5年1月の成人式で1度だけ使用した物です。着用後着物屋さんにてクリーニング済みです。今後着る予定がないので出品します★着画は171cm普通体型です高身長で振袖を探している方は是非！【セット内容】・振袖・帯・帯締め・帯揚げ・重ね衿・半衿・長襦袢※商品の質問がある方はコメントお願いします※値下げ交渉可能※即購入可能

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

BY2530 紅型 振袖 赤 蝶 鳥 菖蒲 桜 襦袢付き振袖 豪華 スワロ 刺繍 金彩 銀通し 紋意匠 身丈171cm辻ヶ花 振袖 成人式 袋帯 セット