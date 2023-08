尾崎豊 LAST TEENAGE APPEARANCE

昭和のカセットテープ、当時のかたちで残したい逸品

中古カセットテープ 美品

10代最後のライヴの模様を収録した、

1987年発表の2本組アルバム

の紙ジャケット仕様。街の風景 シェリー」卒業

十七歳の地図などの代表曲も網羅した全13曲を

収録したライブアルバム。

大切な宝物ですが、価値のわかる人へお譲りします。

卒業 (Graduation)

00:07:15

彼

00:05:12

Driving All Night

00:05:54

Bow!

00:05:02

街の風景

00:10:33

ダンスホール

00:06:31

存在

00:05:33

20th Anniversary Complete Box

Scrambling Rock'n Roll

00:08:22

十七歳の地図

00:06:26

路上のルール

00:04:42

15の夜

00:06:13

I Love You

00:05:11

シェリー

00:08:43

#尾崎豊 #15の夜 #卒業

#カセットテープ #エモい #テープ #美品

#貴重 #レア #コレクション #お宝

#彼 #DrivingAllNight #Bow #街の風景

#ダンスホール #存在 #スクランブリングロックンロール

#十七歳の地図 #路上のルール #ILoveYou

#シェリー #アイラブユー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

尾崎豊 LAST TEENAGE APPEARANCE昭和のカセットテープ、当時のかたちで残したい逸品中古カセットテープ 美品10代最後のライヴの模様を収録した、1987年発表の2本組アルバムの紙ジャケット仕様。街の風景 シェリー」卒業 十七歳の地図などの代表曲も網羅した全13曲を収録したライブアルバム。 大切な宝物ですが、価値のわかる人へお譲りします。卒業 (Graduation)00:07:15彼00:05:12Driving All Night00:05:54Bow!00:05:02街の風景00:10:33ダンスホール00:06:31存在00:05:33Scrambling Rock'n Roll00:08:22十七歳の地図00:06:26路上のルール00:04:4215の夜00:06:13I Love You00:05:11シェリー00:08:43らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便匿名配送にて発送します。#尾崎豊 #15の夜 #卒業 #カセットテープ #エモい #テープ #美品#貴重 #レア #コレクション #お宝#彼 #DrivingAllNight #Bow #街の風景#ダンスホール #存在 #スクランブリングロックンロール#十七歳の地図 #路上のルール #ILoveYou#シェリー #アイラブユー

