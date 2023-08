本格派ま！ ストレートヘアアイロン　KINUJO 絹女 マイナスイオン LM-125 ヘアアイロン

ご覧くださりありがとうございます。

ADST DS プレミアム ストレートアイロン アドストストレートアイロン

正規品販売店購入、24時間以内に発送いたします!

ヘアアイロンの”新常識”シルクプレートを採用した究極のストレートアイロン

◆シルクプレート

髪の水分を守る新素材「シルクプレート」を採用。

高温の状態でも髪をやさしく守ります。

◆液晶ディスプレイ

見やすいリアルタイム温度表示で、温度を確認しながら使用できます。

◆クッションプレート機能

左右に動くプレートがぴったりフィットし心地よい使用感が得られます。

◆フック付きシーベルコード

◆温度調整ボタン

ボタンで簡単に130℃から10℃単位で温度を調整できます。

◆360°回転コード

電源コードは360°回転し、使用中の絡まりや破損を防ぎます。

■ 仕 様 ■

プレート最高温度(約):220℃

プレートサイズ(約):2.8×10cm

イオン機能:○

電源:AC100V(50/60Hz)

消費電力(約):-W

サイズ(約):幅28.8×奥行6.2×高さ38.5cm

電源コード長さ(約):2.5m

質量(約):390g

アイロンタイプ...ストレート

商品の情報 ブランド キヌジョ 商品の状態 新品、未使用

